NBA - All Star Game va avea loc pe 7 martie

- LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers, l-a depasit pe Kevin Durant, jucatorul lui Brooklyn Nets, in votul fanilor pentru meciul vedetelor ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), All Star Game, informeaza AFP, potrivit Agerpres. James, selectionat de 16 ori in All-Star…

- LeBron James, starul campioanei en titre Los Angeles Lakers, si Kevin Durant, una dintre vedetele echipei Brooklyn Nets, revenit pe parchet dupa o absenta de un an si jumatate, conduc in topul preferintelor fanilor pentru traditionalul meci anual al vedetelor din liga profesionista nord-americana de…

- Starul echipei Golden State Warriors, Stephen Curry, a inscris 62 de puncte, un record personal, in meciul castigat pe propriul teren, cu scorul de 137-122, in fata echipei Portland Trail Blazers, duminica seara, in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA). Pentru Blazers, cele mai multe puncte…

- Los Angeles Clippers, invingatoare in primele doua meciuri de la debutul noului sezon competitional, a suferit duminica o infrangere usturatoare pe propriul teren, 73-124, in fata formatiei Dallas Mavericks, dupa ce a fost condusa inca de la pauza la o diferenta de 50 de puncte, fapt nemaiintalnit…

- Chiar daca a fost al treilea meci jucat dupa accidentarea de 18 luni, Kevin Durant a inscris 22 de puncte impotriva lui Golden Stet Warriors, iar presa scrie ca are „aceeași eleganța, aceeași viziune a jocului, aceeași capacitate de a ataca inelul” ca inainte. Kevin Durant a fost al doilea marcator…

- Brooklyn Nets, condusa de starurile Kevin Durant si Kyrie Irving, autori a 48 de puncte impreuna, a inceput in forta noul sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), obtinand o victorie categorica, 125-99, marti pe teren propriu, cu Golden State Warriors. Absent de pe parchet de peste…