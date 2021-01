Bugetul Romaniei trebuie sa fie orientat catre performanta si rezultate, cu obiective trainice, care sa asigure stabilitatea financiara pe termen lung, atat de necesara dupa aproape un an de criza, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare.



"In cursul zilei de astazi am participat alaturi de prim-ministrul Romaniei, Florin Citu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, la o intrevedere productiva cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei. In cadrul discutiilor,…