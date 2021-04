Stiri pe aceeasi tema

- Rostogolirea datoriilor este vinovata de cel puțin o treime de imprumuturile facute de Guvern anul trecut, a declarat luni, la Antena 3, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare (PNL). El a spus ca o mare parte din imprumuturile luate de Guvern in 2020 au fost pentru plata unor datorii mai vechi.…

- “Haideti sa vedem ce comparam, totusi! Luna ianuarie si februarie anul trecut totusi nu au fost luni de pandemie. Aceste luni anul asta sunt luni de pandemie, sunt luni cu cheltuieli suplimentare de toate tipurile, nu numai medicale, pentru ca anul trecut au fost si cresteri de salarii, au fost si cresteri…

- O sa vedeți datele consolidate din martie care arata foarte bine, deficitul pe trimestrul I 2021 raportat la deficitul pe 2020 scade cu 0,4%, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, la Antena 3. „E o scadere de deficit balansata de rezultatele de colectare din martie. Ca atare, o sa…

- Mihai Bendeac este un actor de teatru și film, scriitor, scenarist, cantareț, regizor, jurat, poet și compozitor roman. A scris cele șase sezoane ”In Puii Mei” pe care le-a și interpretat, a mai jucat in cate și mai cate alte show-ul, apoi a ajuns la masa juriului ”iUmor”, de la Antena 1. Parcursul…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac critica vizita la Moscova a lui Josep Borrell, Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate. Citește și: Rasare o bomba din Guvern: Poliția Militara va avea drepturi asupra populației civile/ Proiect al MApN „Consider…

- Europarlamentarul PNL Vlad Nistor a declarat marți, la Antena 3, ca Romania se comporta diferit de restul statelor europene in pandemie, in sensul in care relaxeaza unele restricții in timp ce restul țarilor se pregatesc pentru ce e mai rau. „Eu cred ca nu e deloc momentul unor relaxari, ci…

- Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (PNL), a declarat joi, la conferința „Curs de guvernare”, ca Guvernul iși propune o consolidare bugetara astfel incat deficitul sa se reduca sub pragul de 3% in anul 2024. Bugetul Romaniei pe 2021 va fi construit cu un deficit de 7% din PIB: Intentia noastra…

- ”Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut astazi o prima discutie cu vice-presedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, principalele teme abordate fiind legate de situatia bugetara a Romaniei, precum si de prioritatile strategice avute in vedere de catre guvern pentru relansarea economica…