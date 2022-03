Navele rusești din Marea Neagră, monitorizate "de la o distanță discretă" de forțele aeriene britanice Boeing P-8A Poseidon, o aeronava de patrulare maritima conceputa pentru razboi antisubmarin, participa la un exercitiu NATO cand a primit sarcina de a localiza navele de razboi rusesti, conform informatiilor furnizate de fortele aeriene regale (RAF), relateaza Agerpres, confom dpa.Potrivit RAF, grupul de nave rusesti, care include crucisatoare cu rachete ghidate clasa Slava si distrugatoarele clasa Udaloy, a fost monitorizat „de la o distanta discreta”.”Am putut folosi Poseidon, una dintre cele mai capabile platforme de informatii din lume, pentru a ne sprijini aliatii, apropiindu-ne si identificand… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

