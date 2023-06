Navele fără echipaj „Unmanned Vehicles” și submarinele „Orca”, trendul războiului pe mare In razboiul din Ucraina și-a caștigat notorietatea un nou tip de nava, „Unmanned Vehicles”, nave fara echipaj, cu putere de foc mare, care pot lansa rachete cu raza lunga de acțiune și sunt eficiente in razboiul electronic și razboiul anti-submarin. In cadrul Colocviului Constructorilor de Nave care se intrunește lunar la Galați, se discuta despre noile tipuri de nave, noile tehnologii sau despre cele mai recente evoluții in domeniu. In contextul provocarilor impuse de razboiul din Ucraina in construcțiile de noi nave militare, la cea de a 94-a intrunire a constructorilor de nave, cu tema „Razboiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

