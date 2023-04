Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) recomanda limitarea cantitatii de informatii personale facute publice pe conturile de social media si revizuirea setarilor de confidentialitate in mod regulat, avand in vedere ca infractorii cibernetici pot utiliza aceste conturi pentru a obtine…

- Guvernul SUA ar putea publica informații despre posibilul transfer de arme din China in Rusia pentru a-i sprijini acesteia din urma razboiul din Ucraina, a informat, joi, The Wall Street Journal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa Summitul B9 de la Varșovia, ca Republica Moldova are nevoie de sprijinul aliaților in contextul razboiului din regiune. De asemenea, șeful statului a precizat ca Romania „joaca un rol foarte important” in susținerea vecinilor noștri. Intrebat despre…

- Omerta la Muzeul de Arta Timișoara. Carpeli de ultim moment și informații publice bagate sub preș. Improvizații pe ultima suta de metri, lipsa de transparența in privința cheltuirii banului public și, implicit, punerea in pericol a vizitatorilor

- Reprezentanții SIS de la Chișinau confirma ,,activitațile subversive cu scopul subminarii statului, de destabilizare și de incalcare a ordinii publice”. Aceștia susțin ca au fost informați despre ele de colegii lor din Ucraina, dar le-au și identificat in urma activitaților operaționale.

- Kaspersky, Dr. Web, Metascan și alte soluții antivirus rusești, dar și companii de securitate cibernetica din Rusia apar pe o lista neagra a produselor, serviciilor și entitaților care vor fi interzise in instituțiile publice din Romania, potrivit unui ordin scos in consultare publica de Ministerul…

- O inregistrare video spectaculoasa distribuita de forțele armate ucrainene arata cum trupe de elita ale serviciului de informații militare au trecut raul Nipru pe timpul nopții și au distrus mai multe poziții rusești in regiunea Herson inainte de a se retrage intr-o operațiune demna de filmele de acțiune.…