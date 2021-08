Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, 45 de ani, deja intemnitat pentru frauda, a fost inculpat pentru atingere adusa identitatii si drepturilor cetatenilor, fapta pasibila de trei ani de inchisoare, au anuntat miercuri, 11 august, anchetatorii, informeaza agentia France Presse, citata de Agerpres . Comitetul…

- Un tribunal din Rusia l-a condamnat, vineri, pe Oleg Navalnîi, fratele criticului vehement al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, la un an de închisoare cu suspendare pentru incitarea oamenilor sa încalce restrictiile anti-COVID-19, a anuntat avocatul sau, Nikos Paraskevov,…

- Oleg Navalnii, fratele opozantului rus aflat in inchisoare, Aleksei Navalnii, a fost condamnat vineri la un an de inchisoare cu suspendare, acuzat de incitarea oamenilor sa incalce restrictiile anti-COVID-19, dupa ce a organizat protestele masive care au avut loc in Rusia in ianuarie fața de arestarea…

- Aleksei Navalnîi, disidentul rus întemnitat într-un penitenciar situat la aproape 100 km distanta de Moscova, a primit saptamâna aceasta vizita sotiei sale, Iulia Navalnaia, careia i-a fost permis sa stea cu el trei zile, relateaza vineri dpa citata de Agerpres. "Am…

- Autoritatea rusa de reglementare a internetului a blocat 49 de site-uri pentru legaturi cu opozantul Aleksei Navalnii, in baza unei decizii a instanței care a declarat organizatiile cu legaturi cu Navalnii drept extremiste, scotandu-le efectiv in afara legii, potrivit unui anunț facut luni de Leonid…

- In primul sau discurs public, Daria Navalnaia, fiica opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat intr-o inchisoare din Rusia, i-a aparat marți nevinovația tatalui sau, in timp ce a primit in numele sau premiul anual pentru curaj in cadrul Summitului pentru Drepturile Omului si Democratie desfasurat saptamana…

- Opozantul politic rus încarcerat Aleksei Navalnîi a transms într-un mesaj postat pe Instagram ca este vizat în trei noi anchete penale, în care este acuzat de deturnarea „tuturor donatiilor” facute organizatiei sale anticoruptie, de înfiintarea unei…

- Tribunalul Municipal din Moscova examineaza o cerere a Parchetului de a declara drept “extremiste” organizatiile conduse de principalul contestatar al președintelui Vladimir Putin. Alexei Navalnii este incarcerat dupa revenirea din Germania, unde a fost tratat pentru otravirea cu o neurotoxina. Opozantul…