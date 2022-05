Nava umanitară Ocean Viking caută un port mediteraneean sigur pentru a debarca 296 de migranți, mulți cu probleme medicale Organizatia neguvernamentala SOS Mediterranee, a carei nava umanitara Ocean Viking transporta la bord 296 de migranti salvati din Marea Mediterana, a lansat vineri un apel autoritatilor maritime pentru a putea debarca intr-un port sigur, relateaza AFP, potrivit Agerpres . Potrivit organizației, mulți dintre migranții de la bordul navei au nevoie de ingrijire urgenta. Din 19 mai, nava-spital inchiriata de asociațiile umanitare a realizat patru operatiuni, salvand 296 migranti in largul Libiei si Maltei. Printre ei se afla 49 de minori, intre care un bebelus de doar trei luni, precum si sase femei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

