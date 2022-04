Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei a anunțat retragerea titlului de generali foștilor șefi ai Departamentului principal de securitate interna al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Armata rusa a declarat ca va redeschide, vineri, coridorul de evacuare de la orașul asediat Mariupol la Zaporizhzhia.…

- Mariupol, unde locuiau candva peste 450.000 de oameni, a fost „redus la cenușa”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce noi imagini arata ca forțele ruse s-au masat in jurul orașului portuar din sud. Oficialii ucraineni au respins luni un termen limita impus de Rusia pentru…

- Alexei Arestovich, consilierul președintelui ucrainean, susține ca armata rusa a devenit, involuntar, principalul furnizor de armament pentru forțele de aparare ucrainene, avand in vedere cantitatea de echipament militar scos din acțiune sau abandonat pe campul de lupta. „O parte din echipamentele rusești…

- Ministerul Apararii Naționale din Romania avertizeaza in privința unor mesaje text false care circula in aceste zile in care barbații romani ar fi convocați la inrolare. Ministerul atrage atenția cetațenilor sa-și ia informațiile numai din sursele oficiale. Ministerul Apararii Naționale din Romania…

- stazi, 17 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, impreuna cu polițiștii Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sannicolau-Mare, au efectuat…

- Un marinar de pe o nava sub pavilion strain aflata in portul Constanta a fost injunghiat, duminica seara, in zona toracelui, de un alt membru al echipajului, fiind transportat la spital, potrivit News.ro. „In aceasta seara, 6 februarie, politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime…

- Politistii de investigatii criminale din Targu-Neamt au pus in executare, duminica, 2 mandate de perchezitie domiciliara si 4 de perchezitie auto, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune. “Din cercetari a reiesit ca, in perioada august…

- Pe linga funcția de Președinte al Curții Constituționale, Domnica Manole s-a mai ales cu o alta funcție de rang inalt și anume de membru al Comisiei de la Veneția. Informația a fost oferita de catre Sergiu Litvinenco, in cadrul emisiunii ”Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4, noteaza Noi.md…