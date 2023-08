Stiri pe aceeasi tema

- Nava Phoenix, apartinand Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, care participa la festivitatile de la Constanta de Ziua Marinei, a fost solicitata, marți, sa intervina intr-o operatiune de cautare si salvare a doua persoane cazute in apa.Potrivit unei informari postate pe Facebook, interventia…

- Nava Phoenix a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a fost chemata, marti, de la parada de Ziua Marinei pentru a cauta o persoana care cazuse in apa, la Corbu. Apelul anunta ca o persoana cazuse de pe placa de surf. ”Nava Phoenix, apartinand Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti…

- Nava Phoenix, apartinand Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, care participa la festivitatile de la Constanta de Ziua Marinei, a fost solicitata sa intervina intr-o operatiune de cautare si salvare a doua persoane cazute in apa.

- Nava Phoenix a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a fost solicitata sa intervina, marți, intr-o operațiune de cautare și salvare, in zona plajei Corbu, a anunțat agenția.„Nava Phoenix, care se afla in acele momente la festivitatea de defilare, cu ocazia Zilei Marinei Romane, a plecat…

- Nava Phoenix a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a fost chemata, marti, de la parada de Ziua Marinei pentru a cauta o persoana care cazuse in apa, la Corbu. Apelul anunta ca o persoana cazuse de pe placa de surf, potrivit news.ro.”In urma cu cateva minute, nava Phoenix, apartinand…

- Nava Phoenix a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a fost chemata, marti, de la parada de Ziua Marinei pentru a cauta o persoana care cazuse in apa, la Corbu. Apelul anunta ca o persoana cazuse de pe placa de surf.„In urma cu cateva minute, nava Phoenix, apartinand Agentiei Romane…

- Nava Phoenix a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a fost chemata, marti, de la parada de Ziua Marinei pentru a cauta o persoana care cazuse in apa, la Corbu. Apelul anunta ca o persoana cazuse de pe placa de surf.

- Doua persoane sunt in pericol de inec in Marea Neagra, in zona Mamaia Sat. La locul solicitarii se indreapta pompieri si ambarcatiuni ale Garzii de Coasta si ale Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au…