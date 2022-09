Stiri pe aceeasi tema

- ”Programul social “Litoralul pentru toti”, ajuns la editia cu numarul 41, incepe in acest an pe data de 28 august si dureaza pana la finalul sezonului. In aceasta perioada, turistii se pot caza in hotelurile din statiunile autohtone de la Marea Neagra la tarife ce pornesc de la 35 de lei pe noapte de…

- Programul social „Litoralul pentru toți”, a ajuns la ediția cu numarul 41, incepe in acest an pe date de 28 august și dureaza pana la finalul sezonului. In aceasta perioada, turiștii se pot caza in hotelurile din stațiunile autohtone ale Marea Neagra la tariful ce pornesc de la 35 de lei pe noapte de…

- Programul social „Litoralul pentru toti”, ajuns la editia cu numarul 41, incepe in acest an pe data de 28 august, iar tarifele pornesc de la 35 de lei pe noapte de persoana, preturile fiind cu pana la 75% mai mici decat cele din varf de sezon, arata datele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc…

- Deși recolta de cereale a Ucrainei va fi cu mult mai mica in acest an, prețurile s-au redus semnificativ, in lipsa spațiilor de depozitare, dar și a blocarii exporturilor, dupa ocuparea porturilor de la Marea Neagra de catre ruși. Graul, de exemplu, a ajuns sa se vanda cu 2200 grivne/tona (circa 60…

- ”2.000 de romani vor merge in croaziera pe Dunare cu noi. Anul trecut am inaugurat proiectul, cand am mers in Delta Dunarii si in Ucraina. Traseul spre Serbia si Croatia este etapa a doua. Anul viitor intentionam sa continuam parcursul pe Dunare, in alte capitale europene”, a declarat pentru News.ro…

- Nava „Millenial Spirit” sub pavilionul Republicii Moldova care a fost lovita repetat joi, 7 iulie, de o racheta in timpul unui atac aerian asupra regiunii Odesa s-ar fi scufundat. Despre aceasta scrie presa din Romania, care face trimitere la imaginile din satelit. Potrivit sursei, pe nava erau peste…

- Franta si Turcia propun planuri rivale de export a cerealelor ucrainene. Presedintele francez Emmanuel Macron favorizeaza rutele terestre, de la Odesa catre Romania, Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, vrea sa utilizeze rutele maritime prin Marea Neagra, relateaza The Guardian.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi, la Kiev, ca Franta va ajuta Romania sa asigure tranzitul cantitatilor uriase de cereale blocate in Ucraina, in lipsa unui cadru care sa le permita sa iasa prin Marea Neagra din cauza blocadei rusesti. „Vom continua turul de forta diplomatic impotriva…