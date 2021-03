Stiri pe aceeasi tema

- Nava de 400 de metri cu peste 16.000 de containere la bord a fost deblocata la ora locala 04:30 si a fost asigurata la acel moment, Inchcape, provider de servicii maritime, a anuntat pe Twitter. Serviciul de urmarire a navelor VesselFinder a schimbat pe site-ul sau statutul acesteia ca fiind „in miscare”.…

- Deblocarea navei comerciale esuate in Canalul Suez ar putea dura pana la cateva saptamani, a anuntat compania care se ocupa cu salvarea acesteia, in timp ce autoritatile au oprit joi intrarea tuturor vaselor in canal, masura fiind o noua lovitura pentru comertul global, informeaza news.ro . Nava Ever…

- Nava Ever Given, care are o lungime de 400 de metri, aproape la fel de lunga ca inaltimea Empire State Building, blocheaza circulatia in ambele directii pe unul dintre cele mai aglomerate canale maritime din lume, utilizat pentru transporturile de petrol, cereale si ale marfuri intre Asia si Europa.…

- Un vaccin universal care ar putea sa funcționeze impotriva tuturor variantelor de coronavirus țintind nucleul virusului și nu proteina ”spike” ar putea fi disponibil intr-un an, spun cercetatorii, relateaza The Telegraph. Cercetatorii britanici de la Universitatea Nottingham lucreaza la un vaccin anti-Covid-19…

- Grupul farmaceutic britanic AstraZeneca a anuntat miercuri ca s-a asociat cu compania germana de biotehnologie IDT Biologika pentru a putea produce, incepand din al doilea trimestru, mai multe vaccinuri impotriva COVID-19 pentru Europa, potrivit Reuters . Cele doua laboratoare „examineaza posibilitatile…

- Alstom anunta astazi finalizarea achizitiei Bombardier Transportation. Punandu-si in valoare strategia Alstom in Motion si baza financiara si operationala solida, Alstom, prin integrarea Bombardier Transportation, isi va consolida pozitia de lider pe piata in crestere a mobilitatii sustenabile, atingand…

- ​Fiat - Chrysler va investi 200 milioane dolari la uzina sa din Tychy, Polonia, pentru a o retehnologiza în vederea producției de mașini hibride și full-electrice. La uzina din Tychy, în regiunea Silezia, sunt produse modelele Fiat 500 și Lancia Ypsilon, dar vor fi adaugate noi modele Jeep,…