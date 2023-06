Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a decretat trei zile de doliu dupa naufragiul, miercuri, al unei ambarcatiuni de migranti in largul peninsulei Peloponez, in sud-vestul Greciei, accident care ar fi putut provoca sute de morti, au anuntat serviciile premierului interimar, relateaza AFP.

- Un tren de pasageri Coromandel Express si un altul de marfa au intrat in coliziune in apropiere de Balasore, la aproximativ 200 de kilometri de Bhubaneswar, capitala statului Odisha din India. In accident a fost implicat si un al doilea tren de pasageri. Bilantul catastrofei feroviare in care au fost…

- Cel puțin o persoana și-a pierdut viața in provincia Avellino din centrul Italiei, in urma inundațiilor. Ploile torențiale din ultimele ore au dus la noi inundații devastatoare, in regiunea aflata in apropiere de Napoli.

- Cel puțin noua persoane au murit și mii au fost evacuate din locuințele lor in urma ploilor devastatoare din regiunea Emilia-Romagna, nordul Italiei, au transmis miercuri autoritațile, relateaza Reuters.

- Cel puțin 19 persoane au murit și altele au fost ranite dupa ce un autobuz a ieșit de pe o autostrada importanta din centrul Bangladeshului și a cazut intr-un șanț, informeaza Reuters. Bilanțul victimelor ar putea crește și mai mult, deoarece unii dintre pasagerii raniți sunt in stare critica, a declarat…