- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut vineri presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ''Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca Alianta Nord-Atlantica trebuie sa raspunda la ascensiunea economica, politica si militara a Chinei si ca declaratia finala a summitului de luni va cimenta o noua strategie fata de Beijing, relateaza Reuters si AFP. "China se apropie de…

- Ambasadorii statelor membre ale NATO vor dezbate astazi, la Bruxelles, cazul interceptarii de Belarus a unui avion de pasageri ce efectua un zbor Atena-Vilnius, a anuntat ieri un reprezentant al Aliantei Nord-Atlantice, potrivit AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Un avion de pasageri ce efectua un…

- Secretarul general al NATO a denunțat duminica „un incident grav și periculos” și a cerut „o ancheta internaționala”, dupa deturnarea de catre Belarus a unui avion de linie forțat sa aterizeze la Minsk și arestarea unui opozant prezent la bordul aparatului.„Este un…

- Klaus Iohannis: NATO trebuie sa isi intareasca prezenta in estul Europei FOTO: presidency.ro. Situația de securitate la Marea Neagra este îngrijoratoare, motiv pentru care NATO trebuie sa continue sa îsi întareasca prezenta în estul Europei, a apreciat președintele…

- Summit B9 la Bucuresti in contextul evolutiilor din regiunea Marii Negre FOTO: presidency.ro. NATO trebuie sa continue sa îsi întareasca postura de descurajare si aparare, în special pe flancul estic, a declarat, ieri, presedintele Klaus Iohannis la summitul B9, desfasurat…

- Masurile de securitate au fost intensificate la Kabul sâmbata, în contextul în care autoritatile se pregatesc pentru reactii ale insurgentilor talibani la faptul ca militarii americani sunt înca prezenti în tara, dincolo de termenul-limita de 1 mai convenit în 2020…