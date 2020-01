Stiri pe aceeasi tema

- UTI Grup a furnizat module esentiale pentru doua componente software importante ale sistemului Alliance Ground Surveillance (AGS) al NATO. Este vorba despre aplicatia de comanda si control pentru Centrul de Comanda de Baza (MOS - Mission Operation Support) si aplicatia pentru punctele de comanda…

- Am nevoie de un numar din Monitorul Oficial al Romaniei, din anul 2005, pentru a-l prezenta in instanța de judecata. Puteți sa-mi spuneți de unde și cum pot cumpara un astfel de exemplar? (Aurel Barbulescu, Ilfov)RASPUNS: Potrivit anunțului postat pe site-ul instituției, persoanele interesate sa cumpere…

- Centrul de Medicina Navala din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de exevutie vacante, de contabil sef, grad II, studii superioare.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- STS a configurat și distribuit peste 25.300 de tablete atat in țara, cat și in strainatate Sistemele tehnice destinate desfașurarii procesului electoral pentru alegerea Președintelui Romaniei funcționeaza in cele mai bune condiții. Peste 1.600 de specialiști STS asigura suportul tehnic, pentru ca pe…

- Cel mai bine pazit loc din Romania, baza militara de la Deveselu, isi arata pentru prima data secretele. O echipa Observator a patruns in premiera in centrul de comanda de unde pot fi actionate rachetele care apara NATO de atacuri aeriene. In vizita au fost si ambasadorii a 20 de state NATO la Bucuresti,…

- Apple a interzis o aplicație care permitea oamenilor sa monitorizeze activitatea altor utilizatori pe Instagram, scrie BBC. Like Patrol cerea o taxa pentru a trimite notificari utilizatorilor în momentul în care prietenii de pe Instagram apreciau postari sau urmareau alte persoane.…

- Aplicatia de mobilitate urbana Clever va deveni FREE NOW in urmatoarele luni, parte din grupul international de mobilitate urbana “NOW”, lansat de Daimler si BMW in luna februarie a acestui an.

