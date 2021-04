Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean de Externe a anuntat joi ca Rusia va inchide o parte din Marea Neagra, langa stramtoarea Kerci, pentru navele de razboi straine implicate in exercitii militare. Masura se va aplica de saptamana viitoare pana in luna octombrie. Zona in cauza este in apropiere de Crimeea, pe care…

- Ministrul ucrainean de externe a declarat joi ca Rusia amenința deschis Ucraina cu distrugerea în contextul îngrijorarilor tot mai mari privind masarea de trupe rusești la granița Ucrainei, relateaza AFP și Barrons.Ministrul de externe Dmitro Kuleba a declarat în timpul unei…

- Rusia a desfasurat între 15.000 si 25.000 de militari în peninsula Crimeea si la frontiera cu Ucraina, potrivit estimarilor Statelor Unite, a indicat miercuri însarcinatul cu afaceri al SUA, Courtney Austrian, în cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare…

- Fortele navale ale Rusiei au inceput miercuri un exercitiu militar in Marea Neagra, inaintea sosirii asteptate a unor vase de razboi americane in zona, au relatat agentiile de presa ruse, in timp ce armata Ucrainei a transmis intr-un comunicat ca fortele sale au efectuat manevre cu tancuri si artilerie…

- Moscova a avertizat marti Statele Unite ale Americii „sa stea, pentru binele lor, departe” de Rusia si Crimeea, atentionind ca riscul de incidente este foarte ridicat, informeaza agentia de presa Interfax care il citeaza pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, transmite Reuters.…

- Rusia a avertizat marți Statele Unite sa se asigure ca navele sale de razboi stau departe de Crimeea (anexata de Putin in 2014) „spre binele lor”, numind desfașurarea lor in Marea Neagra o provocare menita sa testeze nervii rușilor. Doua nave de razboi americane sunt așteptate sa soseasca in Marea…

- Rusia suplimenteaza capacitatile militare in Europa de Est si incearca sa destabilizeze tari vecine, inclusiv Republica Moldova, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg (foto), in timp ce Germania pledeaza pentru dialog, iar SUA asteapta predictibilitate in relatia cu Administratia de la…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca prima sa întrebare pentru noul președinte american Joe Biden ar fi de ce țara sa nu este înca membra a NATO, scrie AFP."Domnule președinte, de ce nu suntem înca în NATO?", a întrebat Zelenski, într-un…