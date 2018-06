NATO respinge ambiţia Qatarului de a deveni membru al Alianţei Nord-Atlantice NATO a respins miercuri ambitia exprimata de Qatar de a adera la Alianta Nord-Atlantica, afirmand ca statutul de membru este rezervat Statelor Unite si Europei, relateaza APP. NATO a raspuns astfel la o declaratie a ministrului apararii din Qatar, Khaled bin Mohammed al-Attiyah, care a afirmat ca ambitia strategica pe termen lung a tarii sale este de a adera la Alianta. 'Potrivit articolului 10 al Tratatului de la Washington, numai tarile europene pot deveni membre ale NATO', a declarat pentru AFP un oficial al NATO. 'Qatarul este un partener valoros si vechi al NATO', a spus oficialul.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

