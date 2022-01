Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina acuza Germania ca incurajeaza cererile Rusiei, care in final ar putea afecta chiar statul german. Acest punct de vedere a fost exprimat, vineri, de Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii. Ministrul Reznikov a susținut ca Ucraina nu poate „accepta pozitia oficiala a Germaniei privind…

- Președintele trebuie sa iși dea doua palme sa se trezeasca din adormire, crede Ludovic Orban, fostul aliat al Cotroceniului. Daca pe vremuri, fostul lider libera l ii lua apararea lui Klaus Iohannis in aproape orice condiții, acum lucrurile s-au schimbat. Dupa ce scrie clar ca Rusia a fost, este și…

- „Rusia a fost, este și va fi o permanenta amenințare la adresa Romaniei. Acest lucru trebuie sa il conștientizeze toți decidenții publici și toți romanii. Decizia noastra de a deveni parte din UE și NATO a fost salutara. Altfel, nu am fi avut nicio șansa sa rezistam presiunii permanente exercitate de…

- Criza din Ucraina se inscrie in planurile Rusiei si Chinei de reducere a puterii Statelor Unite pe plan mondial si de a face lumea mai sigura pentru regimurile autocrate, pe fondul "interferentelor" politice atribuite Washingtonului, comenteaza cotidianul Financial Times, potrivit Mediafax. "Alianta…

- Sa recapitulam: am ajuns ținta a Rusiei, care refuzase in 1989 sa intre peste noi chiar cind ii pofteau generalul Gușe și președintele Iliescu, pentru ca ne-am bagat in linia intii sa adapostim noi baza de rachete dirijata contra lor, iar acuma strigam sa vina francezii și americanii sa ne apere, ca…

- Presedintele rus Vladimir Purtin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a carui tara face parte din NATO, au discutat in weekend la telefon despre revendicarile Moscovei privind Alianta nord-Atlantica si criza in centrul careia se afla Ucraina, relateaza AFP, citat de news.ro Presedintia…

- Profitul record înregistrat de Gazprom în trimestrul al treilea al acestui an, ca urmare a preturilor ridicate la gaze de pe piata europeana, înseamna ca grupul rus nu va începe sa pompeze gaze prin conducta Nord Stream 2 pâna când nu va obtine autorizatiile necesare…

- Este a doua oara cand in ultimele zile cand are loc o inversare a fluxurilor de gaze printr-una dintre cele trei conducte majore care transporta gaz rusesc in vestul Europei. Saptamana trecuta, contractele futures pemtru gaze in Europa au crescut cu pana la 23% din cauza opririi fluxurilor catre vest.…