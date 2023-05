NATO îndeamnă Kosovo la o dezescaladare a tensiunilor Ciocniri care au avut loc vineri intre politia kosovara si manifestanti impotriva unor primari etnici albanezi au determinat Serbia sa plaseze armata in stare de alerta si sa mute unitati in propiere de frontiera cu Kosovo.”Indemnam institutiile din Kosovo la o dezescaladare imediata si indemnam toate partile sa rezolve situatia prin dialog”, a anuntat intr-o postare pe Twitter o purtatoare de cuvant a NATO, Oana Lungescu.Misiunea NATO de Mentinerea Pacii in Kosovo (KFOR), din care fac parte 3.800 de militari NATO, va ramane atenta, anunta ea.Situatia era in continuare tensionata in nordul Kosovo,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

