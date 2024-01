Stiri pe aceeasi tema

- Contractul in valoare de 763.310,79 de lei a fost atribuit companiei Tinmar Energy, cu sediul in Bucuresti. Actionarii societatii Tinmar Energy sunt Martin Oil Energy SRL, dar si milionarul Augustin Constantin Oancea. Ministerul Apararii U.M 02175 Constanta achizitioneaza energie electrica pentru Spitalul…

- In data de 4 ianuarie 2024, pasionații de Loto din intreaga țara vor avea o noua șansa la caștig, cu un report impresionant la categoria I de peste 4,3 milioane de euro la Tragerea Loto 6/49. Aceasta vine dupa tragerile Speciale Loto de Anul Nou din 31 decembrie 2023, unde Loteria Romana a facut peste…

- Serghei Mizil, cunoscut pentru personalitatea sa vibranta și aparițiile televizate, iși surprinde fanii la varsta de 70 de ani, jucand un rol principal in comedia romaneasca „Visul”, regizata de Catalin Saizescu. Intr-un interviu pentru Click! , Mizil dezvaluie ca personajul sau, Fane Mareț, este un…

- Ministerul Apararii ndash; Unitatea Militara 02154 Constanta a incheiat un contract in valoare de 247.468 de lei, fara TVA, cu societatile: Banilevici Junior, Regency Project SRL si Electro Plus SRL. Obiectul achizitiei este furnizare mobilier si echipamente de uz casnic necesar dotarii caminelor militare…

- Firma Algorithm Construcții S3 SRL, cea care dezvolta proiectul Halei Laminor, a virat 640.000 euro in doar trei luni catre mai multe entitați media, arata G4Media. Cele mai mari sume au fost virate catre grupul Antena, 935.000 lei, adica aproape 187.000 euro.16 entitați media au primit peste 3 milioane…

- Grupul PPC din Grecia a anuntat miercuri finalizarea tranzactiei prin care a achizitionat participatiile detinute de catre Grupul Enel in Romania. In conformitate cu contractul de vanzare, semnat in data de 9 martie 2023, PPC a platit aproximativ 1,240 miliarde de euro, echivalentul unei valori a companiilor…

- La Campeni urmeaza a fi construit un nou pod peste raul Arieș, pe strada Izvoarelor, printr-o investiție de aproape 2 milioane de euro. Contractul de finanțare a fost semnat luni, 23 octombrie 2023, de catre primarul Cristian Dan Pașca, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației.…

- Marcel Bolos anunța ca in urma controalelor efectuate au fost aplicate amenzi in valoare de 4 milioane de lei comercianților care nu respecta prețurile corecte la alimentele de baza. „Amenzi de 4 milioane lei pentru cei care nu aplica preturi corecte la alimentele de baza. Cand Guvernul Romaniei a decis…