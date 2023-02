Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 21:00 - Elevii rusi ar urma sa fie formati militar in mod obligatoriu din toamna.Armata rusa cauta noi recruti, dupa ce a suferit o serie de infrangeri militare, iar Kremlinul se pregateste de o ofensiva in primavara, iar in acest context toti elevii din colegii ar urma sa sa ia parte la o pregatire…

Israelul și SUA au demarat cel mai mare exercițiu militar comun al celor doua state, de pana acum, ce urmeaza a continua pana vineri, anunța Rador.

Federatia Romana de Sah a anuntat ca marele maestru ucrainean Kirill Shevchenko a ales sa joace sah sub steagul Romaniei, informeaza agenția de știri News.ro.

- Suedia a decis sa furnizeze armatei ucrainene tunuri automotoare cu raza lunga model Archer, un echipament modern cerut de Kiev de cateva luni, precum si blindate usoare, a anuntat joi guvernul de la Stockholm, potrivit AFP. Dupa o reuniune a guvernului, premierul suedez Ulf Kristersson a anuntat intr-o…

- Premierul britanic Rishi Sunak a indicat ca Marea Britanie va trimite Ucrainei unele dintre principalele sale tancuri de lupta, impreuna cu sprijin suplimentar pentru artilerie, in timpul unei convorbiri telefonice de sambata cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters. Informatiile…

- Regatul Unit ia in considerare, in premiera, livrarea de tancuri britanice Ucrainei, potrivit surselor Sky News . Ar fi vorba de circa 10 astfel de echipamente de lupta grele, destule cate sa echipeze o companie de tancuri. „De cateva saptamani” au loc discuții despre furnizarea unui numar de tancuri…

- In apropiere de Baku au inceput exerciții militare de amploare azero-turce, menite sa imbunatațeasca coerența de lupta a unitaților celor doua țari. Acest lucru a fost raportat de „Interfax-Azerbaijan” cu referire la Ministerul Apararii al Republicii. Agenția nu a precizat numarul militarilor care participa…

- Parlamentul german va defini drept „genocid” foametea provocata in urma cu 90 de ani de regimul stalinist in Ucraina, Holodomor, care astazi capata o noua rezonanta in contextul invaziei ruse, relateaza vineri AFP.