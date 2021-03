Venerabilul saptamanal britanic The Economist (care, printre altele, e cunoscut pentru interviul exclusiv in care Emmanuel Macron a spus ca NATO se afla in „moarte cerebrala ”) crede ca a identificat momentul in care Recep Tayyip Erdoǧan a decis ca nu se poate baza pe sprijinul aliaților sai din NATO și s-a intors spre Vladimir Putin: in vara anului 2016, cand Erdoǧan a scapat nevatamat din eșuatul puci militar care a facut circa 270 de victime, Putin l-a sunat imediat ca sa-l consoleze și sa-l incurajeze. Și sa arate public ca se solidarizeaza cu el. Dancila a ramas uimita: NU am vorbit…