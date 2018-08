Stiri pe aceeasi tema

- Seful Comandamentului Fortelor Aliate Intrunite cu sediul la Napoli, admiralul James Foggo, a anuntat miercuri ca NATO este pregatita sa intervina in cazul izbucnirii unor evenimente violente in nordul Kosovo, relateaza site-ul publicatiei Balkan Insight.

- Aurelio De Laurentiis l-a anunțat pe președintele Sampdoriei ca nu-l lasa sa plece pe Chiricheș. Napoli a primit mai multe oferte in aceasta vara pentru Vlad Chiricheș. Și din Premier League, Stoke și Cardiff City oferind 15 și 18 milioane de euro. Și din Serie A, Sampdoria incercand din nou sa-l transfere…

- Iranul a construit o fabrica ce are capacitatea zilnica de a produce rotoare necesare pentru pana la 60 de centrifuge de tipul IR-6, a anunțat miercuri șeful Organizației iraniene a Energiei Atomice, relateaza site-ul agenției Reuters, conform mediafax. Anunțul a fost facut la o luna dupa…

- Steven Laureys, unul dintre cei mai bine cotati specialisti in descifrarea starii comatoase, a afirmat, in cadrul unei intruniri de cercetare in Belgia, ca starea lui Michael Schumacher este una extrem de delicata, iar sansele ca el sa-ti revina sunt infime.Desi familia refuza sa faca publica…

- Jurnalistul Dan Tapalaga susține ca are informații conform carora președintele Klaus Iohannis va face anunțul privitor la soarta Laurei Codruța Kovesi inainte de a pleca la summit-ul NATO de la Bruxelles, programat pe 11-12 iulie.Citește și: SONDAJ CURS Cota lui Iohannis a explodat dupa anunțul…

- Noi detalii in cazul taximetristului din Timis ucis de doi adolescenti. Primarul localitatii in care s-a petrecut teribila crima spune ca a vazut imaginile de pe camere in care se vede clar ca cei doi baieti in varsta de 15 si 17 ani se aflau sub influenta bauturilor alcoolice. „Ii cunosc pe cei doi,…

- Tragedia produsa marți dupa amiaza, in București, cand un copil de noua ani și-a injunghiat mortal bunica de 70 de ani, ar fi putut fi prevenita. Cel puțin asta susține Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, care a declarat ca rolul psihologilor in scoli este important in a depista nereguli privind…

- FIFA a anuntat marti ca niciun jucator rus anuntat in lotul extins al acestei nationale pentru CM de fotbal 2018 nu a incalcat legislatia antidoping. Anuntul a fost facut dupa ce organismul international a intreprins o ancheta, in urma publicarii raportului McLaren, pentru a depista posibile…