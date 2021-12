Stiri pe aceeasi tema

- In urma ședinței Consiliului Uniunii Scriitorilor din Romania din data de 2 decembrie a.c., Florentin Sorescu (poezie) și Lucian Costache (critica literara) au fost validați ca membri ai U.S.R., Filiala Pitești. „Comisia naționala de validare și-a motivat fiecare respingere in parte la modul lapidar:…

- Partida se joaca diseara, pe stadionul Rheinpark din Vaduz , cu incepere de la ora 19.00. Echipa nationala de fotbal a Romaniei disputa diseara ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, intalnind in deplasare Liechtenstein.Partida se joaca pe stadionul Rheinpark din Vaduz , cu…

- Selecționata de fotbal Under 20 a Romaniei va disputa, in luna noiembrie, doua meciuri de pregatire, cu Polonia (11 noiembrie, la Voluntari) și Italia (15 noiembrie, la Sassuolo). Partidele vor fi transmise in direct de Digi Sport, informeaza Federatia Romana de Fotbal. 11 noiembrie: Romania U20 - Polonia…

- Primaria Municipiului Iași va demara trei astfel de proiecte: modernizarea depoului Companiei de Transport Public din zona Dacia, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea cinematografului Dacia, precum și reabilitarea termica a 14 Proiectele de infrastructura raman o prioritate pentru municipalitatea…

- De la aceeași ora cu Romania - Armenia, alte doua partide din Grupa J a preliminariilor pentru CM 2022 se joaca in aceasta seara: Macedonia de Nord - Germania și Liechtenstein - Islanda. Romania și Armenia se infrunta de la ora 21:45 in preliminariile Campionatului Mondial, etapa #8, grupa J. Meciul…

- Romania se pregatește de duelurile cu Germania și Armenia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Vineri, 8 octombrie, de la ora 21:45, „tricolorii” dau piept cu Germania, la Hamburg. Luni, 11 octombrie, in Ghencea, tot de la 21:45, naționala primește vizita Armeniei. Partidele vor putea…

- Cuneyt Cakir (44 de ani) va arbitra partida dintre Germania și Romania din preliminariile Campionatului Mondial. Vineri, 8 octombrie, de la ora 21:45, „tricolorii” dau piept cu Germania, la Hamburg. Luni, 11 septembrie, in Ghencea, tot de la 21:45, naționala primește vizita Armeniei. Partidele vor putea…

- Selectionerul Florin Bratu a anunțat lotul pentru acțiunea nationalei de fotbal U21 a Romaniei din Spania, unde tricolorii vor disputa doua partide amicale. Naționala care pregatește participarea la EURO 2023, competiția U21 pe care Romania o gazduiește alaturi de Georgia, va disputa doua jocuri in…