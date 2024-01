Stiri pe aceeasi tema

- Naționala masculina de handbal a Romaniei se testeaza la un turneu in Elveția, urmand apoi sa debuteze la Campionatul European pe 12 ianuarie in compania Austriei. Naționala masculina de handbal a Romaniei debuteaza astazi la turneul elvețian „Yellow Cup", competiție care se desfașoara in localitatea…

- Romania și Grecia se infrunta in primul meci de la „Trofeul Carpați 2023”. Partida, programata la ora 17:30, va fi liveSCORE pe GSP.ro și televizata pe Pro Arena. LIVE. Romania - Grecia 0-0 Naționala de handbal masculin a Romaniei face ultimele retușuri inaintea Campionatului European, competiție programata…

- „Tricolorii” s-au reunit la Pitești pentru un ultim stagiu de pregatire inaintea Campionatului European din Germania, care se va desfașura intre 10 și 28 ianuarie. Romania va participa incepand de joi la Trofeul Carpați, iar din 4 ianuarie va juca in Elveția la turneul Yellow Cup Selecționerul Xavier…

- Naționala masculina de handbal a Romaniei este cantonata la Bistrița, unde se pregatește pentru Campionatul European din 2024, care se va desfașura in Germania, intre 10 și 28 ianuarie Selecționerul Xavi Pascual are la dispoziție 22 de jucatori, iar lotul pentru EURO va fi definitivat dupa turneul „Trofeul…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a obținut un prim succes in grupa principala la Campionatul Mondial. Formația pregatita de Florentin Pera a caștigat duelul cu Japonia, scor 32-28 , iar acum așteapta un ajutor aproape nesperat din partea Poloniei, in meciul cu Danemarca. Pentru a ramane in carțile…

- Echipa nationala de fotbal tineret a Romaniei a disputat un nou meci in preliminariile Campionatului European din 2025, intalnind in deplasare Elvetia.Partida s a incheiat la egalitate, 2 2, iar la acest rezultat au pus umarul si trei jucatori de la Farul Constanta, campioana Romaniei: Louis Munteanu…

- Naționala de tineret Under 21 a Moldovei a invins in aceasta seara selecționata similara a Macedoniei de Nord in cel de-al cincilea meci din calificarile pentru Campionatul European din anul 2025. Partida de pe Stadionul Zimbru din Chișinau s-a incheiat cu scorul de 2-1 in favoarea tricolorilor.

- Naționala de handbal feminin a Franței a caștigat cu un scor neverosimil prima repriza a duelului cu Letonia, scor 27-1. Meciul a facut parte din grupa 4 de calificare la Campionatul European și s-a incheiat 8-55. Franța, campioana olimpica en-titre, are de indeplinit o formalitate in drumul spre Campionatul…