- Inotatorul australian Cameron McEvoy a castigat sambata medalia de aur in proba masculina de 50 m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de natatie de la Fukuoka (Japonia).McEvoy, in varsta de 29 de ani, s-a impus in finala cu timpul de 21 sec 06/100, intrand posesia primului sau titlu de campion…

- Ciclistul belgian Remco Evenepoel, campionul mondial en titre, s-a impus in editia cu numarul 43 a cursei Clasica San Sebastian, desfasurata sambata in Spania, pe care a castigat-o pentru a treia oara in cariera sa, dupa succesele din 2019 si 2022.Evenpoel, component al echipei Soudal-Quick Step,…

- Giulia Popa si Alexia Tatu au castigat, sambata, medalia de argint in proba de dublu feminin din cadrul competitiei de tenis de la FOTE Maribor 2023.Cele doua romance au fost invinse in finala de echipa din Slovacia Sona Depesova/Mia Pohankova, scor 3-6, 6-4, 10-1, scrie news.ro. CITESTE SI Edinson…

- Romania joaca azi al doilea amical contra Spaniei, in vederea Campionatului Mondial de la finalul anului. Partida va avea loc la Mioveni, de la 17:30. Va fi live pe GSP.ro și in direct pe ProArena. Romania – Spania, live de la 17:30 Dupa 30-30 in meciul jucat pe 27 iulie, la Pitești, Romania și Spania…

- Irina Bara si Monica Niculescu au pierdut finala de dublu a turneului BCR Iasi OpenPerechea romana Irina Bara/Monica Niculescu a fost invinsa de cuplul sloven Veronika Erjavec/Dalila Jakupovic, cu 6-4, 6-4, duminica, in finala de dublu a turneului de tenis BCR Iasi Open - WTA 125, dotat cu premii…

- Spania, eliminata din Cupa Hopman desi Carlos Alcaraz l-a invins pe Borna CoricCarlos Alcaraz, numarul 1 mondial al tenisului masculin, proaspat campion la Wimbledon, a obtinut o noua victorie in Cupa Hopman, sambata in orasul francez Nisa, in fata lui Borna Coric (6-3, 6-7, 10-5), dar nu a putut…

- Naționala de senioare a Romaniei va susține joi, 27 iulie (Pitești, ora 17.20) și sambata, 29 iulie (ora 17.30, Mioveni), doua jocuri amicale in compania selecționatei similare a Spaniei. Doua jucatoare de la Minaur au fost convocate de Florentin Pera pentru aceasta dubla, extremele Ana Maria Tanasie…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de selectionata Spaniei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din capitala, in primul sau meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia.Spania, una dintre favoritele la castigarea trofeului, s-a impus fara…