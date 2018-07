Nationala de fotbal pe plaja a Romaniei s-a calificat la turneul de promovare / mentinere in Divizia A din Liga Europeana

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal pe plaja a Romaniei a invins Serbia in primul meci disputat in Portugalia, la Nazare, in cadrul Diviziei B a doua valorica a Euro Beach Soccer League. Dintre cei 12 jucatori convocati in lotul Romaniei de fotbal pe plaja pentru cele doua meciuri din Portugalia, din Liga Europeana,…

- Dintre cei 12 jucatori convocati in lotul Romaniei de fotbal pe plaja pentru cele doua meciuri din Portugalia, din Liga Europeana, opt sunt constanteni: Valentin Dumitrica CS Medgidia portar; Marian Maciuca West Deva antrenor jucator, Iulian Ravoiu si Daniel Zaharia ambii, de la Axiopolis Cernavoda…

- Echipa nationala de fotbal pe plaja a Romaniei pregateste la Eforie Nord cele doua meciuri, cu Serbia si Estonia, pe care le va disputa peste cateva zile in Portugalia, in Liga Europeana.Constanteanul Marian Maciuca, jucator legitimat la West Deva, care indeplineste si rolul de antrenor, mizeaza pe…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a debutat cu victorie la turneul de promovare mentinere in Liga Nationala, care se desfasoara in aceasta perioada la Cisnadie, in judetul Sibiu.Clasata pe locul doi in seria A din Divizia A, echipa de pe litoral, pregatita de Ionut Puscasu si Lacramioara…

- Dupa ce a terminat pe pozitia secunda sezonul regular in clasamentul seriei de vest al Diviziei A2, la volei masculin, formatia CSM Campia Turzii a participat la Bacau la turneul semifinal al seriei de vest, iar dupa cea obtinut 3 victorii, impotriva echipelor ACS Volei Club Zalau, CSS CNE Lapi Dej…

- Echipa LMV Tricolorul Ploiesti a castigat in premiera titlul de campioana nationala la volei masculin, marti seara, dupa ce a invins-o pe ACS Volei Municipal Zalau, detinatoarea titlului, cu scorul de 3-0 (27-25, 25-17, 25-19), pe teren propriu, in ultima etapa din Grupa 1-6 a Diviziei A1. AGERPRES…

- Voleibaliștii de la SCM-U Craiova au pierdut derbiul pentru locul cinci in Divizia A1, cu CSM București, și au coborat un loc in clasament, de pe cinci pe șase. Formația bucureșteana s-a impus sambata, pe teren propriu, cu scorul de ...

- Konica Minolta Business Solutions a anunțat in cadrul celui mai important eveniment internațional pe tema digitalizarii, CeBIT 2017, strategiile companiei de a se poziționa ca lider global in furnizarea de servicii IT. Obiectivul vizat este de a obține o cifra de afaceri anuala de 465 milioane euro…