- Reprezentativa tarii gazda Brazilia va infrunta selectionata Venezuelei in partida de deschidere a turneului Copa America, programata in capitala Brasilia, in timp ce finala se va disputa pe legendarul stadion Maracana din Rio de Janeiro, a anuntat Confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL),…

- Naționala de fotbal a Franței este in forma inaintea Campionatului European. Discipolii lui Didier Deschamps au invins reprezentativa Țarii Galilor cu 3-0 intr-un meci amical disputat la Nice.

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, atacat dur dupa ce a acceptat sa organizeze Copa America, intr-o perioada critica, in pandemie. Situația din Brazilia e inca dramatica in pandemie. Peste 16 milioane de cazuri, a treia țara in lume, 460.000 de decese (a doua, dupa SUA). Și totuși, autoritațile…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a invins echipa Albaniei cu scorul de 3-1 (24-26, 25-22, 25-13, 25-21), vineri, la Ploiesti, in al doilea turneu din Grupa E a preliminariilor Campionatului European 2021. Tricolorii au obtinut doar a doua lor victorie in aceasta campanie (ambele contra…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a incheiat, sambata, turneul de la Nitra, din preliminariile CE2021, cu a doua infrangere, scor 1-3, cu Elvetia. Scorul pe seturi a fost 25-21, 18-25, 19-25, 20-25, scrie News.ro. Ultima disputa a zilei in grupa E este intre Albania si Slovacia.…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins, joi, la Nitra, reprezentativa Albaniei, scor 3-0, in primul meci din grupa E a preliminariilor Campionatului European din 2021. Scorul pe seturi a fost 25-15, 25-19, 25-18. Meciul cu Albania a fost primul din postura de team manager pentru…

- Naționala de fotbal a Romaniei a fost invinsa miercuri la Erevan, cu 3-2, la capatul unei partide dramatice. Toate golurile au fost marcate in repriza secunda. Armenia a deschis scorul, pentru ca tricolorii sa revina cu dubla lui Cicaldau. Gazdele au marcat golurile victoriei pe final, dupa ce Pușcaș…