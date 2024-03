Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Intotero, ministrul Familiei, a declarat ca Ministerul Familiei Tineretului și Egalitații de Șanse lucreaza intens la pregatirea unui cadru legislativ care sa ofere posibilitatea unor noi masuri de susținere a familiilor pentru a stimula creșterea ratei natalitații. Ea a subliniat ca Romania…

- Duminica, in Alpi, aproape de granița dintre Italia și Elveția, s-a produs o avalanșa, care i-a spulberat pe doi turiști italieni. Avalanșa s-a pornit de la o inalțime de aproximativ 2.200 de metri in zona Val Formazza din regiunea Piemont din Italia, a anunțat grupul de salvare alpin. {{721924}}O echipa…

- Un sucevean care avea in fața un viitor promițator a ajuns in final pușcarie dupa ce a intrat in anturaje care s-au dovedit a nu fi cele mai bune. Roberto Elisei Boca, de 22 de ani, din Cajvana, a fost de acord sa discute cu colegii de la site-ul www.botosaneanul.ro, carora le-a dezvaluit cum a ...

- Directia Judeteana de Statistica Arges ne informeaza ca la finalul lunii octombrie a anului trecut evoluția fenomenelor demografice inregistrate in Argeș s-a caracterizat prin reducerea, fața de luna anterioara, a natalitații cu 11,5% (337 nascuți-vii fața de 381 in luna septembrie 2023) si creșterea…

- Astazi numarul 2 in NATO, a umblat cinci ani cu cizme de cauciuc și ”șuba”: ”Am avut și viața de șantier, mi-a placut” Mircea Geoana este astazi romanul din varful NATO, cea mai puternica alianța politico-militara din istorie.In varsta de 65 de ani, fostul senator, președinte al senatului și ministru…

- Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat joi ca presedintia G7, asigurata anul acesta de tara sa, va considera ca teme principale sprijinul pentru dezvoltarea Africii si pericolele generate de inteligenta artificiala (AI), informeaza Reuters.La o conferinta de presa in care a abordat multe subiecte,…

- O fetița romanca de doar cinci ani a fost gasita ratacind, in prima zi a anului, pe strazile din localitatea Mondragone, de langa Napoli, scrie Ziare.com. Micuța a fost observata de un barman, care a alertat imediat o patrula de poliție. „Poliția care a venit de urgența m-a asigurat ca fetița este in…

- "Patru țari implementeaza modulul e-Factura: Italia, Polonia, Ungaria și Romania. De acest modul e-Factura depinde viitorul Romaniei pentru combaterea evaziunii fiscale. De aici se formeaza baza de date pentru stabilirea TVA. De acest modul depinde mai apoi decontul de TVA precompletat", a explicat…