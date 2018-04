Actrita Natalie Portman si-a justificat decizia de a nu merge in Israel pentru a primi un premiu afirmand ca nu vrea sa fie asociata cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care urma sa vorbeasca in cadrul ceremoniei, relateaza AFP.



Fundatia premiului Genesis a anuntat vineri anularea ceremoniei, citandu-l pe reprezentantul actritei americano-israeliene potrivit caruia aceasta nu va veni in Israel din cauza unor evenimente recente "extrem de penibile" legate de acest stat, care ar impiedica-o "sa participe cu constiinta impacata" la evenimentul de la 28 iunie.



Acest premiu,…