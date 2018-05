Stiri pe aceeasi tema

- Tim Cahill, cel mai bun marcator din istoria selectionatei Australiei, a fost inclus, la 38 de ani, in lotul largit al nationalei tarii sale pentru turneul final al Cupei Mondiale de fotbal editia 2018 (14 iunie - 15 iulie), informeaza AFP. Cahill, care a inscris 50 de goluri pentru "Socceroos", urmeaza…

- Presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, si-a exprimat increderea, joi, la Buenos Aires, ca situatia politica incordata dintre Rusia si mai multe tari occidentale ''nu va avea un impact negativ asupra Cupei Mondiale'', competitie care va fi gazduita…

- ISIS lanseaza amenințari la adresa președintelui rus, Vladimir Putin, despre care spun ca va plati pentru uciderea musulmanilor, intr-un mesaj in care este luata in vizor Cupa Mondiala de Fotbal 2018. In...

- Componentii selectionatei de fotbal a Spaniei vor incasa prime de cate 400.000 de euro (800.000 euro brut) daca vor reusi sa castige trofeul la Cupa Mondiala care va avea loc in Rusia, in aceasta vara (14 iunie - 15 iulie), anunta cotidianul sportiv Marca. Valoarea primelor a fost stabilita…

- Presedintele rus Vladimir Putin va incerca sa imbunatateasca imaginea Rusiei prin gazduirea Cupei Mondiale de fotbal, in acelasi fel in care Adolf Hitler s-a folosit de Jocurile Olimpice din 1936 in Germania nazista, a declarat miercuri, in parlament, ministrul britanic de externe, Boris Johnson, potrivit…

- Gareth Southgate, selectionerul Angliei, a declarat ca el si jucatorii sai isi doresc sa mearga la Cupa Mondiala de fotbal care va avea loc in aceasta vara, in ciuda contextului politic tensionat intre Marea Britanie si Rusia, gazda competitiei. "Noi ne dorim sa participam la Cupa Mondiala, chiar daca…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri boicotarea Cupei Mondiale de fotbal din Rusia de membrii guvernului sau si de familia regala britanica. ”Confirm ca niciun ministru sau membru al familiei regale nu va asista la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia in aceasta vara”, a declarat seful…

- FIFA a anuntat ca are deplina incredere in masurile de securitate pe care Rusia le va implementa in timpul Cupei Mondiale de fotbal 2018 (14 iunie-15 iulie), dupa ce un ziar german a scris ca turneul final este expus unui amenintari teroriste fara precedent, relateaza DPA. ''Standardele…