- Saritura in sincron la Splash! Vedete la apa! Adriana Trandafir și Maria Speranța au impresionat juriul. Dupa ce Maria Speranța a caștigat cea de-a șaptea ediție a emisiunii, actrița și fiica ei au sarit impreuna, și la propriu, și la figurat, in aceasta seara, in finala saptamanii.

- Florin Pastrama a avut parte de cel mai sever antrenor la Splash! Vedete la apa, fiind vorba despre soția lui. Brigitte la insoțit chiar și la antrenamentele dinaintea sariturii pe care avea sa o faca, iar aceasta a ținut sa-i spuna soțul daca face bine sau nu. Saritura executata in aceasta seara a…

- A cincea ediție a emisiunii Splash! Vedete la apa a fost una plina de surprize, momente amuzante, ale caror protagonisti au fost Nea Marin si Catalin Cazacu, dar si multe emoții, in seara competiției. Totodata, a avut loc o premiera: s-au calificat trei concurenți in finala saptamanii, nu doi asa cum…

- Natalia Mateuț a surprins juriul cu saritura ei la Splash! Vedete la apa, dar pe langa antrenamente, a reușit sa se si distreze la filmari cu vechiul ei prieten. Fratele Elenei Gheorghe, Costin Gheorghe, și prezentatoarea de la Antena Stars se cunosc din adolescența și alaturi de Catalin Cazacu au asigurat…

- Natalia Mateuț, prezentatoarea Antena Stars, a decis sa-și invinga frica de inalțime și sa arate tuturor ceea ce poate, astfel ca tanara a acceptat provocarea Splash! Vedete la apa, astfel ca a realizat o saritura spectaculoasa. Ea a urcat pana la platforma de 10 metri lasandu-i pe jurați cu gura cascata.

- Banel Nicolița (37 de ani), fostul fotbalist al celor de la FCSB, a caștigat ediția din aceasta saptamana a emisiunii „Splash! Vedete la apa”, de pe Antena 1. Banel a triumfat in cadrul celei de-a patra ediții „Splash! Vedete la apa!”. In emisiunea in care 6 vedete se intrec in sarituri spectaculoase…

- Nick Casciaro i-a surprins placut pe jurați in ediția de astazi de la Splash! Vedete la apa. Cum s-a descurcat caștigatorul sezonului 10 de la X Factor. Ce i-a marturisit Cosmin Natanticu, dar și ce i-a oferit dupa jurizare.

- Deși in ultimii ani s-a retras din luminile reflectoarelor, iata ca Banel Nicolița se numara printre concurenții noului sezon al emisiunii Splash! Vedete la apa. Fostul fotbalist s-a pregatit temeinic și a fost gata sa ii dea pe jurați pe spate, numai ca fix inainte de saritura a izbucnit in lacrimi.