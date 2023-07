Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Intotero, presedinta Comisiei de invatamant din Camera Deputatilor, este noul ministru al Familiei, portofoliu ramas vacant dupa demisia Gabrielei Firea. La Ministerul Muncii, a fost desemnata Simona Bucura-Oprescu, deputat de Arges.

- "Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”. Imi este foarte clar ca doamna Gabriela Firea in calitate de ministru nu are nicio legatura directa cu acest caz. Cu toate acestea, a fost o presiune uriașa in ultimele zile la adresa domniei sale, din…

- Gabriela Firea nu a pleca pur și simplu din Guvern, ci i-a cerut premierului Marce Ciolacu un loc eligibil pe lista de europarlamentare plus o solicitare speciala legata de Pandele. Surse politice au dezvaluit pentru aktual24.ro care au fost conditiile puse de Gabriela Firea pentru a-si prezenta demisia.…

- Prin demisie de ieri a Gabrielei Firea, fotoliul de ministru al Familei, Tineretului și Egalitații de Șanse a ramas vacant, fapt pentru care PSD ar uma sa desemneze in 45 de zile un nou ministru. Potrivit informațiilor noastre, sunt luate in calcul trei propuneri pentru fotoliul de ministru al Familiei,…

- "Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”. Imi este foarte clar ca doamna Gabriela Firea in calitate de ministru nu are nicio legatura directa cu acest caz. Cu toate acestea, a fost o presiune uriașa in ultimele zile la adresa domniei sale, din…

- Ministrul PSD al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a demisionat vineri, dupa o intalnire la Palatul Victoria pe care a avut-o cu premierul Marcel Ciolacu. Demisia Gabrielei Firea a venit la mai bine de o saptamana dupa ce a izbucnit scandalul „azilelor groazei”. Este a doua…

- Ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, și-a dat demisia vineri, dupa o discuție cu premierul Marcel Ciolacu. Gabriela Firea a fost chemata la Guvern vineri, pentru o discutie cu premierul. Intalnirea a avut loc loc in contextul scandalului legat de centrele pentru…

- Gabriela Firea a DEMISIONAT, dupa o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu. Numele ei, asociat in scandalul azilelor groazei Gabriela Firea a demisionat vineri din funcția de ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, dupa intalnire cu premierul Marcel Ciolacu. Acesta este și președintele…