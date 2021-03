Stiri pe aceeasi tema

- Amanarea ratelor la banca, implementata anul trecut, a venit, anul acesta, cu o problema care-i urmareste pe romani de cel putin 15 ani: neplata ratelor si poprirea pe venituri. In 2006, acest fenomen a luat amploare la noi, mai ales in cazul celor cu credite in franci elvetieni. Ziare.com…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…

- Primarul municipiului Fagaraș, Gheorghe Sucaciu, a fost prezent, astazi, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde au avut loc discuții despre introducerea ADI – ITI Țara Fagarașului și a celorlalte asociații partenere in Acordul de Parteneriat al Romaniei cu Uniunea Europeana. „Impreuna…

- Cheltuielile cu toate pensiile speciale din Romania au crescut cu 60%, in perioada 2016 – 2020, in conditiile in care taxarea muncii pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana (UE), a scris pe Facebook, ministrul Economie, Claudiu Nasui, potrivit Agerpres. „Cum se face ca pentru…

- Aplicatia de mesagerie detinuta de Facebook, WhatsApp, ar putea fi amendata cu pana la 50 de milioane EUR pentru incalcarea regulilor Uniunii Europene privind protectia datelor, potrivit unor surse ale publicatiei POLITICO.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat ca banii de la Uniunea Europeana care vor fi alocati Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta "nu sunt fonduri europene obisnuite, nu merg pe regulamentele de coeziune", iar tot ce trebuie sa faca tara noastra…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, anunta ca in weekend a gasit, impreuna cu ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, bani pentru masura 3 privind granturile pentru investitii. "Impreuna cu Cristian Ghinea, ministrul Proiectelor Europene, am gasit bani in weekendul trecut pentru masura 3.…

- Alocarea financiara pentru orase din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va merge cu prioritate pentru proiecte pe „digital si verde”, a transmis sambata ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. „In alte domenii din PNRR precum interventii la orase trebuie sa fie…