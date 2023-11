Născuți cu gardianul la ușă Pentru deținuți, libertatea se termina langa zidurile penitenciarului. Gardieni, gratii, sarma ghimpata, toate vorbesc despre pedeapsa pentru un pacat. De dincolo de gratii, se aude uneori, insa, și ganguritul unui bebeluș. Realitatea cruda a vieții este ca in penitenciare ajung și femeile insarcinate și pruncii nascuți… cu gardianul la ușa. La momentul actual, in Romania, din 23.600 de persoane private de libertate, circa 1.100 sunt femei, adica 4,45%. La Targșorul-Nou este cel mai mare penitenciar de femei, dar exista secții exterioare pentru femei și la Cluj și Arad. Intre aceste femei se intampla… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial a aparut LEGEA 296 din 26 octombrie 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitații financiare a Romaniei pe termen lung. Legea aduce ca o noutate impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare. „Contribuabilii care inregistreaza in…

- In sala festiva a Liceului Tehnologic „Cserey-Goga” din Crasna va avea loc miercuri, 18 octombrie 2023, de la ora 11, o intalnire literara cu profesori și elevi ai liceului menționat avandu-i ca protagoniști pe membri ai Asociației Scriitorilor din Județul Salaj (AS-SJ): Viorel Tautan, Doina Ira-Tautan,…

- 400 de norvegieni care si-au vandut masinile pe o platforma au fost inselati de o grupare de romani. Doi dintre ei au fost retinuti in urma perchezitiilor facute in Romania. Gruparea a creat o pagina web falsa, asemanatoare cu a unei pagini oficiale din Norvegia, si a furat datele bancare ale celor…

- Cele mai multe contracte de munca platite astfel sunt in domeniile de activitate comerț, repararea autovehiculelor, transport și construcții.In prezent au salarii minime de 3.000 de lei cei care lucreaza in agricultura și industrie alimentara și cu 3.300 de lei sau 4.000 de lei cei care activeaza in…

- Ministrul Florin Barbu a avut o intalnire cu reprezentantii societatii, urmata de o vizita in fabrica pentru a asista la procesul de fabricare a zaharului si pentru a discuta cu personalul si reprezentantii Sindicatului Liber al Salariatilor S.C. «Zaharul» SA Ludus. De asemenea, ministrul a discutat…

- Antrenorul lui U Cluj, Ioan Ovidiu Sabau, 55 de ani, le-a oferit aprecieri multiple elevilor sai dupa succesul de la Arad, primul dupa 29 de ani acolo, iar pe Bogdan Vatajelu il vede cel mai bun fundaș stanga din Romania U Cluj s-a remarcat in prima parte a sezonului in meciurile disputate in deplasare.…

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben de ploi și vant valabila in 11 județe din țara. Sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Salaj, Cluj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin.In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta…

- Sase migranti care au trecut fraudulos frontiera au fost adusi in Romania din Austria, urmand ca o parte dintre ei sa fie expulzati in tarile de origine, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al IGI, politistii de imigrari din Bucuresti au introdus in Centrul de Cazare a Strainilor Luati in Custodie…