Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de rugby a Romaniei va intalni sambata, 12 martie, in cel de-al patrulea meci din Rugby Europe Championship, reprezentativa Georgiei. Partida, care va avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, de la ora 17.30, in direct pe TVR 1, face parte și din campania de calificare la Cupa…

- Naționala de rugby va juca duminica, in Spania, meciul care i-ar putea apropia decisiv de calificarea la competiția care va avea loc in 2023, in Franța. Naționala de rugby a Romaniei are un nou meci cat o finala in lupta de calificare la Cupa Mondiala din 2023. Programata duminica, de la ora 13.45,…

- Nationala de rugby a Romaniei a reusit cea de-a doua sa victorie din actuala editie a Rugby Europe Championship. „Stejarii” au invins Portugalia, scor 37-27 (13-22), intr-o partida disputata, sambata, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, dupa o revenire de senzatie in repriza a doua. Lusitanii…

- Romania intalnește ACUM Portugalia, intr-un meci extrem de important in lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial din Franța din 2023. Partida a inceput la ora 17:30, poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro și este televizata pe TVR 1 și TVR HD. live » Romania - Portugalia 3-0 Meciul se joaca la…

- Naționala de rugby a Romaniei va intalni, sambata, 12 februarie, in cel de-al doilea meci din Rugby Europe Championship, reprezentativa Portugaliei. Partida, care va avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, de la ora 17.30 (in direct pe TVR 1), face parte și din campania de calificare…

- Naționala de rugby a Romaniei a debutat cu o victorie in fața Rusiei, pe stadionul Arcul de Triumf, scor 34-25 (24-7), in primul meci din actuala stagiune a Rugby Europe Championship, turneu a carui miza finala e calificarea la CM din 2023. „Stejarii” si-au luat astfel revansa dupa ce in urma cu aproape…

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni sambata, in primul meci din Rugby Europe Championship, Rusia. Partida, care va avea loc pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 14:30 (in direct pe TVR 1) face parte si din campania de calificare la Cupa Mondiala din Franta, relateaza News.ro.…

- Nationala de rugby a Romaniei reia pregatirea pentru a participa la Rugby Europe Championship, competitie care conteaza pentru calificarea la Cupa Mondiala din Franta din 2023, selectionerul Andy Robinson convocand pentru prima parte a cantonamentului 32 de sportivi, a anuntat, luni, Federatia Romana…