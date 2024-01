Nascut in judetul Constanta: Nevzat Yusuf Sarigol, profesor si autor de seama al comunitatii tatare

Stiri pe aceeasi tema

- Preotul paroh din comuna cumpana, judetul Constanta, Daniel Stefan Poenaru, trece prin incercari grele, din cauza unor probleme de sanatate. "Familia comunei noastre trece in aceasta perioada, printr o grea incercare Este nevoie sa ne unim in credinta inimile si sa ne indreptam rugaciunile la unison…

- La finalul anului trecut, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr.2846 C10 2892 din 04.12.2023 la contestatia nr. 11 12.10.2023 depusa de Newbuilding Cons SRL cu sediul social in Constanta, reprezentata legal de administrator Georgian Barbu.Contestatia a vizat rezultatul…

- Primaria comunei Dumbraveni, judetul Constanta vinde mai multe terenuri aflate in intravilanul comunei Dumbraveni, satul Furnica si satul Dumbraveni, judetul Constanta, ce apartin domeniului privat al Comunei Dumbraveni, judetul Constanta.Este vorba despre urmatoarele terenuri: 1 teren in suprafata…

- Ilustrul prozator, eseist si traducator Pericle Martinescu este originar din satul Viisoara, comuna Cobadin, judetul Constanta Pericle Martinescu a publicat la cele mai prestigioase reviste ale vremii Pericle Martinescu s a stins din viata la varsta de 94 de ani, in ziua de 24 decembrie 2005Ilustrul…

- Peste 14.000 de proprietati din comuna Valu lui Traian, judetul Constanta, au fost inregistrate in evidentele de cadastru si carte funciara, gratuit pentru cetateni, prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara PNCCF . Finantarea a fost asigurata din fonduri europene, prin Programul Operational…

- Cinci localitați din județul Constanța raman inca fara apa in sistem centralizat luni dimineața, in urma vijeliei care a lovit județul in weekend, transmite RAJA S.A. intr-un comunicat de presa. Localitațile in care inca nu se furnizeaza apa sunt Dumbraveni, Valcele, Plopeni, Albești și Tataru, iar…

- STANCIU VALENTIN, cu domiciliul in comuna Topalu, str. Nufarului nr. 436, judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "IMPADURIREA SUPRAFETEI DE 3,5 HA SITUATA IN EXTRAVILANUL LOCALITATII TOPALU, JUDET CONSTANTA, PE AMPLASAMENTUL…