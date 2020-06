NASCAR interzice steagul confederat la cursele sale NASCAR, asociația care gestioneaza mai multe evenimente sportive de curse auto în Statele Unite, a anunțat ca va interzice arborarea steagului confederat la toate cursele organizate de aceasta, distanțându-se de istoricul de acceptare și uneori chiar încurajare a arborarii drapelului, relateaza Insider.



Într-un comunicat oficial distribuit miercuri pe contul de Twitter companiei, aceasta a afirmat ca prezența steagului confederat&"e contrara angajamentului nostru de a oferi un mediu incluziv și primitor pentru toți fanii, competitorii și industrie&".



Arborarea



