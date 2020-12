Năsăudean în carantină, cu chef de plimbare! A primit o amendă piperată rău Un barbat din orașul Nasaud a fost aspru amendat de polițiști fiindca nu a respectat carantina impusa de autoritați și a parasit domiciliul. Polițiștii din Nasaud au sancționat contravențional, conform Legii 55/2020, un barbat de 38 de ani, din Nasaud, care, deși se afla in carantina din data de 20 noiembrie, nu a respectat obligațiile impuse. In cadrul verificarilor, polițiștii nu l-au gasit la adresa stabilita in acest sens și l-au sancționat cu amenda in cuantum de 5.000 de lei. Totodata, oamenii legii au sesizat Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud pentru masuri suplimentare. Articolul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din orașul Nasaud s-a ales zilele trecute cu dosar penal, dupa ce a intrat in locuința altui nasaudean și i-a sustras un bun de valoare. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, incidentul s-a petrecut luni, zi in care polițiștii din cadrul Poliției Orașului Nasaud au fost sesizați prin 112, de un barbat…

- Deși ar fi trebuit sa stea in carantina la domiciliu, un barbat din localitatea Salva a fost depistat de oamenii legii intr-un bar. Mai mult, acesta se pare ca ar fi agresat o angajata a localului, femeia fiind transportata la spital. ”La data de 11 noiembrie, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud…

- Doi bistrițeni s-au ales, joi, cu dosare penale dupa ce au agresat doua persoane. Unul dintre ei și-a lovit propria sora. Cei doi batauși sunt din localitatea componenta a municipiului Bistrița, Sarata. Aseara, in jurul orei 22.30, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului…

- Doua persoane au fost implicate intr-un accident rutier produs luni dupa-amiaza pe DN 17, in localitatea Crainimat. La locul accidentului a intervenit modulul SMURD, salvatorii gasind doua victime. ”Echipajele de intervenție au gasit la locul indicat doua victime, conștiente si cooperante. Echipajul…

- Prefectul județului Bistrița-Nasaud, Stelian Dolha, a primit rezultat negativ la testarea COVID-19, informeaza Instituția Prefectului. Cu toate acestea, prefectul va ramane in carantina, urmand sa fca un nou test peste cateva zile. ”Din fericire, rezultatul primului test CoVid-19 al prefectului Stelian…

- O tanara din Bistrița a fost depistata de polițiști in timp ce conducea un autoturism deși se afla sub influența bauturilor alcoolice și avea și permisul de conducere suspendat. ”La data de 20 octombrie, in urma acțiunilor de monitorizare și prevenire a accidentelor rutiere, pe raza municipiului Bistrița,…

- Bistrița-Nasaud se afla in plin sezon al afecțiunilor respiratorii, mii de cazuri de infecții acute ale cailor respiratorii superioare și pneumonii fiind inregistrate in ultimele 4 saptamani. In plus, șase persoane au decedat in urma unor pneumonii. Potrivit datelor statistice publicate saptamanal de…

- Mai multe echipaje de polițiști din cadrul Serviciului Rutier, Poliției Orașului Sangeorz-Bai și Secției 7 Poliție Poliție Rurala Sangeorz-Bai au intervenit miercuri seara la un accident rutier care s-a produs pe DN 17D, in localitatea Ilva Mica. Doi tineri au fost implicați in accident și, din nefericire,…