Stiri pe aceeasi tema

- Nasa scrie istorie, dupa ce vehiculul Perseverence a ajuns pe Marte. Acesta a aterizat pe suprafața planetei roșii, dupa o calatorie de 6 luni și jumatate. Este una dintre cele mai complexe misiuni ale Agenției Spațiale Americane, care vrea sa afle daca exista sau nu forme de viața pe planeta vecina.…

- Imaginile istorice au fost transmise in direct la Antena 3 joi seara, in cadrul emisiunii Sinteza Zilei. Calatoria navei spațiale Perseverence (Perseverența) catre planeta roșie a fost un succes, extinzand recordul american de aterizari sigure pe Marte la șase.

- Aslan Karatsev, tenismanul rus care s-a calificat marți in semifinalele Australian Open, a devenit primul jucator din istorie care reușește aceasta performanța la prima participare pe tabloul principal al unui mare premiu. Rusul a mai egalat un record vechi de 43 de ani, informeaza Mediafax.

- Aflat pe ultima portiune a drumului de peste 470 de milioane de kilometri spre Marte, Perseverance, noul roverul construit de NASA se apropie de noua sa casa planetara. La 18 februarie, roverul va cobori prin atmosfera rarefiata a Planetei Rosii cu viteza de aproximativ 19.500 km/h, iar 7 minute mai…

- ​Joi seara, daca totul merge bine, roverul Perseverance al NASA va ajunge pe suprafața lui Marte și va începe cercetarile. Misiunea a costat peste 2,5 miliarde de dolari și este cea mai complexa de pâna acum. Roverul de o tona ar trebui sa parcurga zeci de km în urmatorii ani și sa…

- Veteranul Feliciano Lopez (39 de ani, 65 ATP) a revenit senzațional in fața italianului Lorenzo Sonego (25 de ani, 35 WTA), s-a impus 5-7, 3-6, 6-3, 7-5, 6-4 și s-a calificat in turul 3 de la Australian Open. In șaisprezecimile de finala de la Australian Open, Feliciano Lopez va juca impotriva rusului…

- ADVERTORIAL. Asta sustine Alianța USR PLUS care, printr-un comunicat de presa, si-a exprimat sprijinul pentru candidatul PNL la alegerile de duminica! „Inalta Curte de Casație și Justiție a dat sentința definitiva, anuland alegerile locale din Moldova Noua și candidatura lui Adrian Torma la funcția…

- Bitcoin a ajuns aproape de maximul inregistrat in urma cu trei ani si a atins pentru scurt timp pragul de 19.000 de dolari, scrie agenția Reuters, preluata de Mediafax. Valoarea maxima pe care a atins-o criptomoneda este de 19.666 de dolari, spre sfarșitul lui 2017, scrie digi24.ro.