Stiri pe aceeasi tema

- NASA iși propune sa atinga Soarele in 2024. Experimentul va fi realizat cu ajutorul sondei solare Parker de la NASA, care va trece peste Soare. Experimentul a inceput in anul 2018, cand NASA a lansat sonda solara Parker. Aceasta va urma sa zboare pe langa soare cu 195 km/s, sau 435.000 mph pe 24 decembrie…

- Postarea reprezentantului diplomației romane in SUA, Andrei Muraru, ocazionata de petrecerea data de vicepreședintele american, Kamala Harris, cu ocazia Craciunului, conține o referire cel puțin neeleganta. Apropiat al președintelui Iohannis și aflat in conflict deschis cu Marcel Ciolacu, continua seria…

- A venit Craciunul! Este prima zi din Sarbatorile de Iarna și cea in care, cel puțin cand eram copii, vedeam cat de cuminți am fost peste an. Fiindca, de cele mai multe ori, cadoul era direct proporțional cu gradul de cumințenie. Craciunul sau Nașterea Domnului (nașterea lui Iisus Hristos) este o sarbatoare…

- MISIUNE caritabila, indeplinita cu succes de catre jandarmii dambovițeni , in spiritul Craciunului, jandarmii damboviteni au fost astazi, 20 decembrie, mesagerii Moșului și au organizat și indeplinit o misiune caritabila in randul copiilor de la Școala Gimnaziala Speciala din municipiul Targoviste. …

- La Parlament a fost lansata astazi o alianta electorala de dreapta pentru alegerile de anul viitor. Se numeste Alianta Dreapta Unita, este formata din USR, PMP si Forta Dreptei si isi propune sa fie o alternativa la actuala guvernare PSD – PNL. Presedintele USR, Catalin Drula: Este un moment special,…

- Politia Brasov face echipa cu Moș Craciun pentru a le duce daruri copiilor din comunitațile izolate din județ, iar oricine poate umple desaga lui Moșului, in weekend, la Coresi . Anul trecut, in campania „In misiune cu Moș Craciun ”, aproape 400 de copii din județ l-au intalnit pentru prima oara pe…

- Ministrul PSD al Agriculturii combate cu fermitate orice zvon ori speculație care, acum in preajma Craciunului, incearca sa inflameze spiritele ca romanii n-ar mai avea voie sa creasca ori sa sacrifice sau sa vanda porci. Conform normelor de aplicare la Legea 122/2023 privind exploatatiile de crestere…

- Presedinta Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat vineri ca Europa se afla acum intr-un moment critic, cu deglobalizarea, demografia si decarbonizarea aflate la orizont, transmite CNBC. ”Exista tot mai multe semne ca economia globala se fragmenteaza in blocuri concurente”, a spus…