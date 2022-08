Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 29 august 2022, este o zi istorica pentru omenire. In doar cateva ore, NASA va lansa racheta cu care va trimite oameni pe Luna. Nava spațiala Orion va fi lansata cu ajutorul unei rachete de ultima generație. Zi istorica pentru omenire.

- Fragmente desprinse din cea mai mare si mai puternica racheta spatiala a Chinei, lansata recent pe orbita, sunt asteptate sa cada pe Terra in acest weekend in urma unei reintrari necontrolate in atmosfera Pamantului, a anuntat miercuri Guvernul de la Beijing, care va monitoriza cu mare atentie aceste…

- China se pregatește sa lanseze duminica o alta racheta de mari dimensiuni. Va fi o reluare a doua lansari anterioare ale aceleiasi rachete, Long March 5B, care este una dintre cele mai mari rachete utilizate in prezent si este proiectata sa transporte pe orbita modulele masive ale statiei spatiale chineze…