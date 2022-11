Stiri pe aceeasi tema

- Centrala nuclear-electrica Zaporijjia ramane sub controlul Rusiei, a comunicat, luni, administratia instalata de Moscova in orasul Energodar, dupa ce un oficial ucrainean de rang inalt indicase ca fortele ruse se pregatesc sa plece. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Specialiștii Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul ucrainean al Apararii au dezasamblat o drona iraniana Mohajer-6 doborata deasupra Marii Negre pe 23 septembrie si au constatat ca aparatul de zbor este semnificativ mai slab decat alte modele. Acest tip de drona este folosit de…

- Compania militara privata "Wagner" a inceput sa recruteze detinuti care sufera de boli infecțioase, in special HIV și hepatita C - potrivit Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romanii se vor putea vaccina impotriva gripei in farmacii, anunța deputatul de Sibiu Raluca Turcan, inițiatoarea proiectului, in urma cu doi ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Apar primele informații pe surse privind motivele care l-au determinat pe medicul de numai 34 de ani sa se sinucida. Potrivit unor informații Romania TV, medicul ar fi fost dependent de jocuri de noroc și ar fi avut și probleme in relația cu soția sa. De altfel, consoarta e și persoana careia i-ar…

- Peste jumatate din gazul aflat in gazoductele Nord Stream 1 si 2, avariate de un presupus sabotaj in Marea Baltica, s-a scurs deja in atmosfera, au anuntat miercuri autoritatile daneze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Coaliția de la putere este preocupata doar de sinecuri, iar efectele dezastruoase ale guvernarii PSD – PNL se vad foarte clar, a declarat președintele USR, Catalin Drula, marți, la postul B1 TV. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- NASA iși propune sa faca o a doua incercare de lansare a rachetei sale de noua generație spre luna, sambata, 3 septembrie, la cinci zile dupa ce mai multe probleme tehnice au zadarnicit o prima incercare, au declarat oficiali ai agenției, citați de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…