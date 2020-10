NASA a selectat Nokia pentru construirea primei rețele 4G pe Lună NASA a atribuit Nokia un contract de 14,1 milioane dolari pentru construirea primei retele 4G pe Luna din istorie, relateaza CNBC. In cadrul programului Artemis, NASA intentioneaza sa trimita astronauti pe Luna, urmand ca pana in 2028 sa se ajunga la o prezenta umana durabila. Reteaua 4G a Nokia va permite astronautilor sa efectueze o serie de activitati, inclusiv sa efectueze apeluri de voce si video. Divizia de cercetari industriale a companiei finlandeze, Bell Labs, isi pun echipamentele la dispozitia NASA pentru a ajuta la construirea retelei lunare, obiectivul fiind ca lansarea sa aiba loc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

