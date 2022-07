Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden va prezenta in aceasta noapte, la miezul nopții (ora Romaniei), una din primele imagini realizate de telescopul James Web in spațiu, in cadrul unui eveniment care va avea loc la Casa Alba in Washington. Prezentarea din aceasta noapte precede marele eveniment programat…

- NASA va prezenta luni și marți primele imagini obținute de telescopul James Webb, aflat la 1,6 milioane km de Terra. Vom vedea in culori extraordinare nebuloase, grupuri de galaxii, dar și spectrul unei exoplanete.

- Pe 12 iulie, la ora 6 dimineata, ora Romaniei, vom vedea primele imagini luate de telescopul spatial James Webb.Au fost anuntate si obiectele pe care le vom vedea in imagini, si anume:1. Nebuloasa din Carina, una din cele mai mari nebuloase, aflata la 7000 de ani lumina departare.2. Nebuloasa NGC 3132,…

- In asteptarea primelor fotografii de inalta rezolutie realizate de telescopul spatial James Webb, care urmeaza sa fie prezentate pe 12 iulie, NASA a publicat o imagine „teaser”, care scoate in evidenta profunzimea Universului.

- In asteptarea primelor fotografii color de inalta rezolutie realizate de telescopul spatial James Webb, care urmeaza sa fie dezvaluite pe 12 iulie, NASA a publicat o imagine ''teaser'', care scoate in evidenta profunzimea Universului, informeaza joi AFP.

- Imaginea ofera, potrivit NASA o "previzualizare tentanta 39; 39; a ceea ce comunitatea stiintifica si mii de amatori asteapta cu nerabdare: dezvaluirea, preconizata pentru 12 iulie, a primelor imagini color de inalta rezolutie realizate de Webb.In asteptarea primelor fotografii color de inalta rezolutie…

- Telescopul spațial James Webb, ale carui prime imagini științifice urmeaza sa fie prezentate pe 12 iulie, a pațit un incident in punctul sau de observație aflat la 1,5 milioane km de Terra. Una dintre oglinzi a fost lovita de un micro-meteorit, dar din fericire pare ca totul funcționeaza bine.

- Gaura neagra supermasiva din centrul galaxiei noastre se numește Sagittarius A* (Sgr A*), se afla la 26.000 de ani lumina de Terra și are o masa de 4 milioane de ori mai mare decat cea a Soarelui. Colaborarea EHT, care in 2019 a obținut prima imagine a unei gauri negre, a anunțat joi ca a obținut o…