NASA a confirmat noua descoperire a astronomilor români. Un asteroid va primi numele Galați O noua performanța se adauga in portofoliul descoperirilor realizate de pasionații de astronomie de la Astroclubul „Calin Popovici” care funcționeaza pe langa Observatorul Astronomic de la Complexul Muzeal pentru Științele Naturii (CMSN) din Galați, dupa „roiul” de stele variabile din ultimii ani, de aceasta data fiind descoperit un asteroid situat intre orbitele planetelor Marte și Jupiter. Observatorul Astronomic a primit, zilele trecute, confirmarea descoperirii din partea specialiștilor care lucreaza in Programul „International Astronomical Search Collaboration” al NASA – „National Aeronautics… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

