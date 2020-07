NASA a arătat o imagine din spațiu cu orașul Ankara noaptea NASA a publicat o fotografie din spațiu cu capitala Turciei, Ankara, iluminata pe timp de noapte. Fotografia a aparut pe pagina de Instagram a instituției, transmite korrespondent.net. Imaginea prezinta orașul Ankara noaptea, cind este iluminat de o "plasa urbana intrețesuta și rinduri de autostrazi". Se remarca faptul ca fotografia a fost facuta de unul dintre astronauții aflați pe Stația Spațial Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

