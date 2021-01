Stiri pe aceeasi tema

- Janet Yellen, fosta presedinta a Rezervei Federale americane (Fed), a fost confirmata luni de Senatul pentru a deveni prima femeie secretar al Trezoreriei SUA, noteaza AFP preluat de agerpres. In varsta de 74 de ani, Janet Yellen este al treilea membru al administratiei Joe Biden care primeste unda…

- Anuryh, fosta ispita de la Insula Iubirii, a trecut prin momente grele in urma cu mai mulți ani. Bruneta a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars unde a povestit ca a fost aproape sechestrata in clubul unde lucra ca animatoare!

- Dupa o lunga serie de impacari și desparțiri, Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au spus adio definitiv! Afaceristul nu vrea mai auda de fosta partenera, iar toate dezvalurile au fost oferite in exclusivitate de catre acesta pentru Antena Stars!

- O femeie este in stare grava, dupa ce a fost injunghiata pe strada, la Oradea. Dupa ce și-a injunghiat victima cu un cuțit, barbatul a fugit și a fost prins cateva ore mai tarziu, iar ebihoreanul.ro scrie ca este vorba despre fostul șef al Politiei Locale Oradea,Paul Ladislau Kover, acum resposabil…

- Un barbat de 41 de ani din Pitesti, care a sunat-o de peste o mie de ori pe fosta concubina si a amenintat-o, a fost retinut de politisti pentru hartuire, relateaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges transmis, miercuri, AGERPRES, barbatul o…

- Doru Todoruț și mama fetițelor sale au divorțat in urma cu 7 ani, insa acum, fosta soție a artistului l-a dat in judecata pentru pensie alimentara. Solistul trupei Deepcentral a facut primele declarații și a dezvaluit de ce s-a ajuns in aceasta situație.„Eu am platit pensie alimentara fetelor, doar…