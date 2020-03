In cadrul inițiativei „Reacție pentru educație”, inițiativa susținuta de Ministerul Educației și Cercetarii, de ziua pacalelilor, echipa Narada ia lucrurile in serios și da startul live-urilor NaradiX pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube. In fiecare dupa-amiaza, incepand cu 1 aprilie, adolescenți din intreaga țara iși dau intalnire online, timp de o ora, pentru a invața despre lucrurile care ii pasioneaza. La Naradix, vloggeri celebri, oameni de business sau traineri cunoscuți devin profesori cool pentru o zi și-i ajuta pe elevi sa transforme carantina intr-o reala oportunitate de invațare.…