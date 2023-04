Stiri pe aceeasi tema

- Primele echipe calificate in semifinalele Ligii Campionilor vor fi cunoscute marți seara, dupa ce se vor fi disputat meciurile retur in confruntarile Chelsea – Real Madrid (0-2 in tur) și Napoli – AC Milan (0-1 in tur). Cu opțiunea Bet Builder de la Betano poți miza pe mai multe tipuri de pariuri din…

- Acuzat de Napoli și de presa din orașul de langa Vezuviu ca a ajutat-o pe Milan in turul „sferturilor" Ligii Campionilor, Istvan Kovacs nu e vazut bine nici de de italianul Roberto Rosetti, liderul Comisiei de Arbitri UEFA, nemulțumit de prestația sa. Jurnaliștii peninsulari susțin ca Rosetti nu il…

- Istvan Kovacs (38 de ani) a avut dificultați mari in comunicarea audio cu germanii Bastian Dankert și Marco Fritz. „Ne-a spus ca ba funcționeaza, ba nu funcționeaza!”, a confirmat Calabria, capitanul lui AC Milan, dupa victoria echipei sale in partida cu liderul din Serie A, Napoli (1-0). Istvan Kovacs…

- Ismael Bennacer, 25 de ani, a facut diferența in turul „sferturilor” Ligii Campionilor, Milan - Napoli 1-0, marcand unicul gol pe San Siro. Ține cu strictețe Ramadanul și are foame de trofee. Arma cu care Pioli l-a surprins pe Spalletti in derbyul recent din Serie A (4-0) s-a dovedit decisiva și-n meciul…

- ARBITRU DE TOP… Vasluianul Mihai Ovidiu Artene (45 de ani) a prins o noua delegare la un meci de top din Europa. Arbitrul face parte din brigada care va oficia la meciul dintre AC Milan și Napoli, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Dupa ce s-a aflat la tușa la meciul dintre Liverpool și…

- O delegație de romani la arbitra partida dintre AC Milan și SSC Napoli din sferturile Ligii Campionilor.FRF anunța ca la jocul dintre echipele italiene AC Milan și SSC Napoli la centru se va afla Istvan Kovacs, care va fi ajutat de arbitrii asistenți Vasile Florin Marinescu și Mihai Ovidiu Artene.…

- Antrenorul echipei Napoli, Luciano Spalletti, spera sa poata conta pe atacantul Victor Osimhen in meciul cu AC Milan, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, insa mentioneaza ca acesta nu va juca in meciul cu Lecce, de vineri, din Serie A."Nu exista nicio sansa ca Osimhen sa joace cu Lecce,…

- Manchester City, Inter, Bayern Munchen, AC Milan, Benfica, Chelsea, Real Madrid și Napoli sunt echipele calificate in sferturile de finala din Liga Campionilor. Finala actualei ediții de Liga Campionilor este programata pe 10 iunie 2023, la Istanbul, pe stadionul Olimpic Ataturk. Tragerea la sorți…